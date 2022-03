Showdown in Planica: Weltcupfinale im Skispringen mit Geiger heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Dann entscheidet sich in Planica beim Skiflug-Weltcup, der gleichzeitig das Saisonfinale darstellt, ob Karl Geiger seine bisher glänzende Saison mit dem Weltcup-Gesamtsieg krönen kann. (Skiflug-Weltcup in Planica, Fr. ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Geiger hat 66 Punkte Rückstand auf Kobayashi

„Ich muss ganz vorne reinspringen, wenn ich das noch holen will, das wird nicht einfach“, sagte Geiger, dem das am vergangenen Wochenende in Oberstdorf mit Platz acht und neun nicht gelungen war: „Ich versuche, einfach meine Wettkämpfe zu machen, das Beste rauszuholen. Und irgendetwas wird dann am Sonntag auf der Liste stehen.“