Formel 1: Mick Schumacher will "mit den Topteams kämpfen" - Ansage an Mercedes und Co.

Mick Schumacher duckt sich nach der teaminternen Niederlage in Bahrain nicht weg, sondern gibt verbal Vollgas - mit einer Ansage auch an die Konkurrenz.

Doch Schumi Junior scheint die teaminterne Niederlage locker abgeschüttelt zu haben. In seiner deutschen Presserunde vorm Grand Prix in Saudi Arabien jedenfalls präsentierte er sich motiviert, klar in seinen Aussagen und gab sich allem zum Trotz positiv und gut gelaunt.