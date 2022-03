Vor EM-Auftakt: DBB zieht Nowitzkis Trikot unter das Hallendach

Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird bei der anstehenden Heim-EM eine große Ehre zuteil. Vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am 1. September in Köln gegen Frankreich wird Nowitzkis Trikot mit der künftig nicht mehr vergebenen Rückennummer 14 unter das Hallendach gezogen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass der Deutsche Basketball Bund (DBB) einen Spieler in dieser Weise ehrt.