Seeler will Müller-Tore „natürlich bejubeln“

Uwe Seeler würde einen Treffer von Thomas Müller in der Nationalmannschaft „natürlich bejubeln“.

Uwe Seeler hätte überhaupt kein Problem damit, würde Thomas Müller mit einem weiteren Länderspieltor in der ewigen Torjägerliste der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit ihm gleichziehen.

Vor den ersten Länderspielen des Jahres am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden liegt Müller (42 Treffer) auf Platz neun nur ein Tor hinter Seeler zurück. "Thomas' Leistung ist nicht hoch genug einzuschätzen, da er ja nicht als klassischer Mittelstürmer für die Nationalmannschaft agiert", meinte die Ikone des Hamburger SV.