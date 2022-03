Schlotterbeck ist „großer Fan“ von Süle

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Süle und Schlotterbeck in der kommenden Saison zusammen als Innenverteidiger-Duo in Dortmund spielen. Süles Wechsel zum BVB ist bereits perfekt, um Schlotterbeck gibt es Spekulationen. Er schließe zwar "nicht aus, dass ich in Freiburg bleibe", sagte der 22-Jährige, aber: "Natürlich besteht die Möglichkeit, dass ich im Sommer gehe. Ein Wechsel ist sehr wahrscheinlich, aber entschieden ist noch nichts."

Fest steht schon jetzt, dass Schlotterbeck im Länderspiel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel oder drei Tage später in den Niederlanden sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feiern wird. Die Information von der Einsatzgarantie, die ihm Bundestrainer Hansi Flick vergangene Woche ausgesprochen hatte, bekam Schlotterbeck von seinem Vater. Und der gab seinem Sohn etwas mit auf dem Weg: „Dass er von mir was sehen will. Er hat immer gesagt, dass ich erst dann ein richtiger Nationalspieler bin, wenn ich auch ein Spiel gemacht habe.“