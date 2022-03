DFB-Team: Kehrer traut sich auch Sechser-Rolle zu

"Ich habe in der Jugend oft als Sechser gespielt", ergänzte Kehrer: "Gut, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, dadurch, dass ich mich schnell auf eine Position anpassen kann, wäre das schon eine Möglichkeit."

Der 25-Jährige hat unter Bundestrainer Hansi Flick in der Abwehr bereits links, rechts und im Zentrum gespielt. Als Innenverteidiger könne er der DFB-Elf "am besten helfen", sagte er.

Kehrer: Verpasste EM habe „wehgetan“

In der Tat: Seit Flick übernahm, stand er in allen sieben Spielen in der Startelf. Auch beim Start ins WM-Jahr gegen Israel am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) dürfte er beginnen.