Formel 1: Vettel-Entscheidung gefallen - Hülkenberg ersetzt Deutschen auch in Saudi-Arabien

Sebastian Vettel muss auch in Saudi-Arabien passen. Der Deutsche wird wie in Bahrain von einem Landsmann ersetzt.

Sebastian Vettel verpasst nach seiner Corona-Infektion auch das zweite Rennen der neuen Formel-1-Saison. Er wird wie in Bahrain durch Nico Hülkenberg ersetzt. Das gab Vettels Rennstall Aston Martin am Freitagmorgen bekannt. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Der viermalige Weltmeister hatte sich vor dem Auftaktrennen mit Corona infiziert. Der Freitagmorgen war die letzte Möglichkeit, sich für das Rennen in Saudi-Arabien freizutesten. Das hat offenbar nicht funktioniert. Vettel verbleibt weiter zu Hause in Isolation. „Wir erwarten Sebastian Vettel beim Grand Prix von Australien zurück“, schreibt Aston Martin.

Nächste Chance für Hülkenberg

Damit gibt es eine neue Chance für Hülkenberg: Der 34-Jährige war in Bahrain vor einer Woche 17. geworden. Lance Stroll landete auf Rang zwölf - ein ernüchternder Saisonstart für Aston Martin.

Für die Strecke in Jeddah hat er laut RTL bereits am Simulator trainiert. 2021 war die Formel 1 erstmals in dem Wüstenstaat gefahren.