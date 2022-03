WM-Qualifikation: Italiens Verband will mit Coach Mancini weitermachen

Der italienische Verbandschef Gabriele Gravina will trotz der verpassten WM die Zusammenarbeit mit Coach Roberto Mancini weiterführen.

„Ich wünsche mir, dass Mancini bei uns bleibt. Wir haben uns für ein Projekt verpflichtet“, sagte der Verbandschef gegenüber RAI : „Ich bin verbittert und es tut mir für die Fans leid. Dieses Aus, das in dieser Form wirklich unvorhersehbar war, schmerzt. Wir brauchen Energie, um wieder in Gang zu kommen, und ich bin bereit, sie zur Verfügung zu stellen.“

Mancini: „Enttäuschung ist groß“

Auch Kapitän Giorgio Chiellini hofft, dass Mancini bleibt. Ob der 37 Jahre alte Abwehrroutinier nach dem bitteren 0:1 (0:0) in den WM-Playoffs gegen Nordmazedonien selbst in der Nationalmannschaft weitermacht, wollte er am Donnerstagabend noch nicht sagen.