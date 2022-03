Kampf um Katar-WM: Kanada unterliegt ohne Davies - und verpasst vorzeitige Qualifikation

Der WM-Traum von Kanada muss zumindest noch etwas länger warten: Ohne Bayern-Profi Alphonso Davies unterliegen die Kanadier in Costa Rica. Einen kleinen Schritt in Richtung WM machen die USA und Mexiko.

Der Tabellenführer der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika verlor trotz Überlegenheit mit 0:1 (0:1) in Costa Rica, bereits ein Punkt hätte für das Ticket zur Winter-WM gereicht.

Den können die Kanadier nun aber noch am Sonntag gegen Jamaika oder am Mittwoch in Panama holen. Es wäre ihre erste Teilnahme an einer WM-Endrunde seit 36 Jahren und erst die zweite überhaupt.