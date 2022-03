Ecuador und Uruguay fahren zur WM in Katar - Schützenhilfe von Brasilien

Uruguay und Ecuador lösen in Südamerika die beiden letzten Direkt-Tickets zur WM in Katar. Möglich macht dies ein Kantersieg von Brasilien. Um den Qualifikations-Platz entbrennt ein Kampf.

Alt-Champion Uruguay und Ecuador haben in Südamerika die beiden letzten Direkt-Tickets zur WM in Katar gelöst.

Ecuador machte seine erst vierte Endrunden-Teilnahme trotz eines 1:3 (0:2) in Paraguay und eines Eigentors des Leverkuseners Piero Hincapie perfekt. Uruguay stempelte seine Dauer-Fahrkarte mit einem 1:0 (1:0) gegen Peru.

Brasilien und Argentinien für WM qualifiziert

Bei der finalen Runde der Zehnergruppe geht es am kommenden Dienstag damit nur noch um Platz fünf, der den WM-Umweg über die kontinentale Ausscheidung gegen den Asienvertreter eröffnet.

Neymar bringt Brasilien vor der Pause in Führung

Vor 69.368 Zuschauern brachte Neymar die Selecao mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter (44.) in Führung, ehe nur zwei Minuten später Vinicius Junior, der vor der Partie 120 Eintrittskarten an Familie und Freunde verschenkt hatte, mit seinem ersten Länderspieltor das Maracana zur Pause jubeln ließ.