Italien trauert - Chiellini: "Für Fehler bezahlt"

256 Tage nach dem EM-Triumph in London hat Italien die WM-Teilnahme verspielt - für Abwehr-Ikone Giorgio Chiellini ist das die Folge monatelangen Versagens. "Wir haben seit September Fehler gemacht, und dafür haben wir jetzt bezahlt", sagte der 37-Jährige nach dem blamablen 0:1 (0:0) im WM-Play-off gegen Nordmazedonien: "Wir sind am Boden zerstört."

In der Qualifikation für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) musste die Squadra Azzurra aber den Umweg nehmen - und scheiterte dort nun, wie schon vor der Endrunde 2018. 2014 und 2010 waren die Italiener zudem jeweils in der Vorrunde ausgeschieden, das letzte K.o.-Spiel bei einer WM bestritten sie 2006 in Deutschland. Sie gewannen damals das Finale gegen Frankreich.