WM ohne Italien! Europameister fliegt gegen Nordmazedonien in Playoffs raus

Die Weltmeisterschaft in Katar findet ohne Italien statt. Der Europameister fliegt in den Playoffs nach einem späten Schock gegen Nordmazedonien raus.

Die Squadra Azzurra verlor durch einen Last-Minute-Schock sensationell ihr Playoff-Halbfinale gegen Fußballzwerg Nordmazedonien. Und das auch noch daheim in Palermo.

Nordmazedonien schockt Italien in der 92. Minute

Aleksandar Trajkovski traf in der Nachspielzeit für den Underdog um 1:0-Sieg. In der 92. Minute schlug der Stürmer zu und stürzte die Italiener ins Tal der Tränen. Besonders bitter: Der Italien-Versenker spielte von 2015 bis 2019 ausgerechnet in Palermo!