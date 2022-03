Cristiano Ronaldo wahrt WM-Chance mit VAR-Drama - Traum von Kuntz und Türkei geplatzt

Superstar Cristiano Ronaldo und Portugal setzen sich in den WM-Playoffs gegen die Türkei von Trainer Stefan Kuntz durch. Statt CR7 glänzen aber andere Stars.

Portugal bleibt auf WM-Kurs - Drama um VAR-Elfer

Dramatisch wurde es dann in der Schlussphase. Der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert gab in der 85. Minute nach Videobeweis einen berechtigten Elfer für die Türkei - Yilmaz ballerte diesen aber an die Latte.