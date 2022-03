Darts: Premier League 7. Spieltag mit Peter Wright, Michael van Gerwen, Jonny Clayton und Joe Cullen

Am 7. Spieltag der Cazoo Premier League Darts feiert Joe Cullen seinen ersten Tageserfolg. Für Michael van Gerwen wird es nichts mit einer Party in Oranje.

Im Finale des 7. Spieltags in der Cazoo Premier League Darts (alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) im Rotterdam Ahoy setzte sich Joe Cullen mit 6:5 gegen Michael van Gerwen durch und vermieste damit dem Lokalmatador und anwesenden Fans die Party.

Aber bei den Checkouts konnte er nicht an seine starken Leistungen aus den vorherigen Spielen an diesem Abend anknüpfen. Lediglich 29,41 Prozent seiner Legdarts konnte er nutzen. Bei „The RockStar“ waren es starke 50 Prozent.

Im Decider drehte der 32-Jährige dann richtig auf und startete mit sechs perfekten Darts in den Durchgang. Bei 51-Rest verpasste er noch zwei Matchdarts, aber im vierten Versuch sicherte er sich über die Doppel-4 das Leg und damit seinen ersten Tagessieg in der Premier League überhaupt.

Wright wie von der Rolle

Dass er es kann, ließ er im fünften Leg aufblitzen. Mit einem 140-Highfinish ging er mit 3:2 in Führung. Es sollte aber das einzige Highlights Wrights an diesem Abend bleiben.

Im zehnten Leg hätte er nochmal so einen Moment gebraucht, um den Decider zu erzwingen, aber diesmal war 138-Rest zu viel und „The RockStar“ warf sich über die Doppel-10 zum Sieg.

Es war der erste Erfolg des Engländers seit September 2019 gegen die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

MvG lässt die Halle beben

Mit seinem 6:3-Erfolg sorgte er für das bislang klarste Ergebnis an diesem Abend und zeigte mit dem 138-Highfinish zum Matchgewinn im neunten Leg, dass er seine alte Stärke wieder zurückgefunden hat.

Blackout bei Gary Anderson

Im zweiten Spiel verlor Gary Anderson, der am vergangenen Spieltag in Nottingham seinen ersten Tagessieg in der diesjährigen Premier League feiern konnte, mit 5:6 gegen Joe Cullen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)