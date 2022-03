Nuri Sahin auf Spuren von Jürgen Klopp: Trainer-Durchstarter "wie ein großer Bruder"

Seit Oktober 2021 steht Nuri Sahin an der Seitenlinie des türkischen Erstligisten Antalyaspor. Schon seit seiner BVB-Zeit gilt er als taktisch versiert und mannschaftsdienlich. Diese Fähigkeiten zeichnen ihn jetzt auch als jungen Trainer aus.

Sahin wie Klopp - vom Spieler zum Trainer

Wie einst Klopp bei Mainz in jungen Jahren zum Trainer aufstieg, so hat auch Sahin den Sprung in die Coaching-Riege früh geschafft - ebenfalls mit nur 33 Jahren.