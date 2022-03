Kerber scheitert in Miami an Osaka

Angelique Kerber (34) ist beim WTA-Turnier in Miami bereits in der zweiten Runde gescheitert.

Die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel unterlag in ihrem Auftaktmatch der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (Japan) chancenlos mit 2:6, 3:6. In der ersten Runde hatte Kerber ein Freilos.

Die an Position 13 gesetzte Kerber kassierte im ersten Satz ein schnelles Break und kam nie richtig in die Partie. Nach nur 1:01 Stunden verwandelte Osaka, die vor etwas mehr als einer Woche in Indian Wells von einem beleidigenden Zwischenruf aus der Fassung gebracht und früh ausgeschieden war, ihren dritten Matchball zum Sieg.