FC Bayern: Irres Lewandowski-Gerücht - FC Barcelona will Angebot machen

Laut der spanischen Tageszeitung Sport sei der Bayern-Star eine der „strategischen Verpflichtungen“ in der kommenden Transferperiode. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Ob sich der spanische Gigantenklub, der in den letzten Jahren wirtschaftlich zunehmend ins Schlingern geraten ist, Lewandowski v leisten kann, ist zumindest zweifelhaft.

Nach SPORT1-Informationen wollen die Münchner den 33 Jahre alten Lewandowski zwar halten, am liebsten über 2023 hinaus. Andererseits sehen sie sich 15 Monate vor Vertragsende nicht in der Position, umgehend Verhandlungen mit Zahavi zu führen. Denn der würde selbst in Corona-Zeiten eine Gehaltserhöhung für den Weltfußballer verlangen, die klar über die festgelegte Summe von 25 Millionen Euro hinausgehen würde.