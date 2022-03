Premier League: Dimitar Berbatov von faulem Ex-Mitspieler irritiert

Dimitar Berbatov hat verraten, welcher seiner Mitspieler während der gemeinsamen Zeit bei Manchester United am härtesten trainiert hat - und wer den nötigen Ehrgeiz in den Einheiten häufig vermissen ließ.

Anderson zwischen Weltklasse und McDonald‘s

Am anderen Ende des Spektrums sah der Bulgare derweil den Brasilianer Anderson. Dieser habe am schlechtesten trainiert. „Auch wenn er sehr viel Qualität und Talent hatte und an guten Tagen wirklich stark war, ist er mir in den Einheiten manchmal wirklich auf den Sack gegangen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)