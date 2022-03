Anzeige

FIFA 22: VBL-Finale auf SPORT1: Die Favoriten im Check Holt Leipzig hier seine ersten Meisterschaft?

eSports HISTORY: Timo "TimoX" Siep im Porträt

Niklas Walkerling, Marc Engelbrecht

Wer holt den Deutschen FIFA 22 Meistertitel der VBL Club Championship? Wir haben die Favoriten unter die Lupe genommen.

Die bevestor Virtual Bundesliga Saison 2021/2022 gipfelt dieses Wochenende in einem knallharten K.O.-System.

SPORT1 überträgt Samstag und Sonntag (26./27. März) ausgewählte Spiele und das große Finale LIVE im Free-TV. Wer hat die besten Chancen auf den Titel des Deutschen Club-Meisters in FIFA 22?

Anzeige

Leipzig & Ingolstadt - Die Favoriten aus dem Süden

In der Süd-Ost-Division sind insbesondere zwei Mannschaften mit konstant starken Leistungen aufgefallen. Die Roten Bullen aus Leipzig und der FC Ingolstadt prägten das Saisongeschehen von Anfang bis Ende.

Mit 132, respektive 130 Punkten sammelten sie die meisten Punkte aller Teams. Dementsprechend qualifizierten sie sich direkt für das Finalwochenende. Gute 20 Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten sprechen eine deutliche Sprache, weshalb beide als absolute Topfavoriten gelten.

Hansa Rostock - mehr als ein Geheimfavorit?

Wer ihnen auf dem Weg zum Titel gefährlich werden könnte, sind die Newcomer von Hansa Rostock. In ihrer Premierensaison sind Levy Finn Rieck und Henning Wilmbusse die gesamte Rückrunde ungeschlagen geblieben und haben selbst Divisions-übergreifend mit 78 Punkten mehr Zähler geholt als jeder andere Verein.

Fraglich ist, wie sie mit dem Druck ihres ersten großen Offline-Events umgehen werden, wenn sie auf Routiniers wie Timo „TimoX“ Siep (FC Ingolstadt) oder Richard „RBLZ_Gaucho“ Hormes (RB Leipzig) treffen. Halten sie dem Druck stand oder zeigen sie Nerven?

Werder Bremen & St. Pauli - Nordlichter in Lauerstellung

Mit deutlich mehr Erfahrung geht der SV Werder Bremen ins Titelrennen: Michael „MegaBit98″ Bittner und Ali „PredatorFIFA“ Oskoui Rad haben schon mehrfach bewiesen, dass sie nationale Titel holen können. Der 22-jährige MegaBit98 ist bereits dreimal Virtual Bundesliga Champion gewesen, zuletzt in FIFA 20 in der Saison 2019/2020. In den Playoffs setzten sie sich mit 2:1 und 1:0 gegen den 1. FC Nürnberg durch. Eine Top-4-Platzierung scheint realistisch.

Anzeige

Bis zum 17. Spieltag rannten die eKiezkicker von St. Pauli ihrer Form der Vorsaison hinterher. Als Deutscher Vizemeister sind sie mit großen Ambitionen gestartet, doch erst zur zweiten Saisonhälfte so richtig in Fahrt gekommen. Im entscheidenden Playoff-Match gegen den FC Augsburg hielten die Hamburger in allen drei Partien den Kasten sauber und nutzen ihre eigenen Chancen eiskalt. Besonders Mustafa „FCSP_Musti“ Cankal traf eindrucksvoll zum wichtigen 1:0 Sieg auf der Xbox.

Am Finalwochenende sind die norddeutschen Konkurrenten aus Hamburg und Bremen zu schlagen, wenn man ins Halbfinale vorrücken möchte. In der Rückrunde ist dies bereits gelungen.

1. FC Heidenheim - Titelverteidigung möglich?