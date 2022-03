AC Mailand: Zerrissenes Trikot aus dem Südsudan mit besonderer Geschichte

Ein kaputtes Trikot vom AC Mailand, getragen von einem Jungen aus dem Südsudan, schafft es bis in das Museum des italienischen Vereins. Das ist die besondere Geschichte dahinter.

Fußball ist die schönste Nebensache der Welt - so lautet zumindest der bekannte Spruch, in dem eine Menge Wahrheit steckt. Es ist mehr, als einfach nur eine Sportart.

Komplett zerrissenes Trikot des AC Mailand

Es ist anlässlich des 122. Jubiläums des Traditionsklubs im Mondo Milan Museum in einer Ausstellung über die durchgeführten Projekte von der vereinseigenen Stiftung Fondazione Milan zu sehen.

Der Weg aus dem Südsudan zu Milan

Grarup war aufgrund der jahrelangen Überschwemmungen im Südsudan unterwegs, um die Auswirkungen mit seiner Kamera zu dokumentieren. Als er in einem am Nil liegenden Dorf namens Canal, einen Jungen in einem zerrissenen Trikot sah, musste er diesen ansprechen.