Erik Lesser als Biathlon-Trainer? Michael Rösch: Da "gibt es keinen Besseren"

„Trainer zu sein ist etwas absolut anderes, das habe ich selbst auch erlebt und ich bin gespannt, wie er damit umgeht“, sagte der ehemalige Weltklasse-Biathlet bei Eurosport und ergänzte: „Es ist wie im Fußball: Die besten Fußballer sind ja auch nicht immer die besten Trainer. Da muss sich Erik in eine neue Rolle reinfinden. Aber von seiner Persönlichkeit und seinen Erfahrungen her gibt es keinen Besseren!“

Insbesondere russische User dürften Lesser entfolgt sein, obwohl er seit seiner Hilfe für Eduard Latypov, dem er in Quarantäne ein Fahrrad zur Verfügung gestellt hatte, auch in Russland viele Fans hat.

„Ich habe lange mit ihm darüber gesprochen und was als Reaktion aus Russland kam, war leider teilweise erschreckend. Ob es in dieser Hinsicht etwas gebracht hat, weiß ich deshalb nicht. Denn die Leute dort sind so festgefahren in ihrer Sicht der Dinge“, berichtete Rösch: „Man muss aber auch sehen, dass die Menschen viel Propaganda ausgesetzt sind. Die international aktiven Sportler wiederum müssten es besser wissen, aber da gibt es auch Angst angesichts der möglichen Konsequenzen.“