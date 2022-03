WM-Quali-Playoffs 2022 mit Italien und Portugal heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Für andere große Fußball-Nationen Europas gilt dies nicht. So müssen der aktuelle Europameister Italien und dessen Vorgänger Portugal um die Teilnahme an der WM-Endrunde in diesem Jahr zittern. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

WM 2022: Portugal, Italien oder keiner?

Denn Portugal und Italien wurden in denselben Playoff-Weg gelost. Das heißt, sie würden sich in einem Finale um ein Ticket direkt gegenüberstehen. Dafür aber müssten sie erst einmal ihre Halbfinalspiele gewinnen.

Heute LIVE: So können Sie die WM-Playoffs verfolgen:

Verpasst Italien die zweite WM in Folge?

Es ist gerade mal vier Jahre her, dass die Squadra Azzurra zuletzt in der Qualifikation für ein großes Turnier scheiterte. In den entscheidenden Spielen zogen sie damals gegen Schweden den Kürzeren und verpassten das Ticket für die WM in Russland 2018.