Stuttgart verliert Test gegen Sandhausen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen verloren. In der Länderspielpause unterlag die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag mit 2:3 (2:0).

Nachwuchsstürmer Alexis Tibidi brachte den VfB mit einem Doppelpack in Führung. Nach der Pause drehten Nils Seufert, Alexander Esswein und Marcel Ritzmaier das Spiel für Sandhausen.

Die Stuttgarter sind in der Liga seit drei Spielen ungeschlagen. In dieser Zeit gewannen sie zweimal und verließen damit vorerst die Abstiegsplätze. Weiter geht es am 2. April (15.30 Uhr/Sky) beim direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld.