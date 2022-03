Anzeige

WM-Playoffs: Ist Portugal ohne Cristiano Ronaldo besser dran? Aussage sorgt für Brisanz Ronaldo wird zum Politikum

Ronaldo: „Das solltet ihr nicht essen“

SPORT1

Vor Portugals WM-Playoffs nimmt die Debatte über Cristiano Ronaldo Fahrt auf. Kann er dem Team noch helfen? Eine Aussage sorgt für zusätzliche Brisanz.

„Portugal ist ohne Cristiano Ronaldo besser.“ Das ist eine Aussage, die für viel Aufsehen sorgt.

Die Daily Mail zitierte eine Person, die nah an der portugiesischen Nationalmannschaft ist. Diese sagte außerdem noch: „Wir haben hier ein Sprichwort: Das Team ist Ronaldo plus 10. Das Team ist entspannter ohne ihn.“ (NEWS: Ronaldo: „Das sollt ihr nicht essen“)

CR7 entzweit im fortschreitenden Alter Fans und Experten. Die einen sagen, dass er nicht mehr die Qualität hat wie vor ein paar Jahren. Andere halten ihn noch immer für einen der besten Spieler der Welt und einen wichtigen Anführer. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Der portugiesische Journalist Sergio Pires sagte dazu: „Es ist fast wie ein politisches Problem.“ Dies zeigt die Größe der Debatte in Portugal, wo aktuell auch noch Gerüchte um einen sensationellen Wechsel zum FC Porto die Runde machen. (BERICHT: Ronaldo vor Sensationswechsel?)

WM-Playoff-Finale gegen Italien?

Dabei stehen für Ronaldo und Co. die enorm wichtigen WM-Playoffs an. Sie entscheiden darüber, ob Portugal am Ende des Jahres bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei ist. Zunächst findet am Donnerstag das Halbfinale gegen Österreich statt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Bei einem Sieg trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Fernando Santos auf den Sieger des Duells zwischen Italien und Nordmazedonien.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass mit Italien der aktuelle Europameister in einem möglichen Finale um das WM-Ticket wartet.

Santos: Wir müssen gewinnen

„Wir müssen gewinnen. Alles andere ist egal. Wir müssen für unser Volk bei der WM dabei sein“, sagte Santos und unterstrich die Bedeutung der WM-Teilnahme.

Sollte Portugal es nicht schaffen, dürften die Diskussionen über Ronaldo noch mehr Fahrt aufnehmen. Die Frage ist ohnehin, ob es für den 37-Jährigen in der Nationalmannschaft noch weitergeht.

Da Ronaldo die volle Rückendeckung seines Trainers hat, wird er auch in den möglichen zwei Partien auflaufen. Santos sagte über ihn: „Ich glaube, dass kein Team der Welt bessere Leistungen erbringen kann, wenn ihr bester Spieler fehlt.“

Portugal ohne CR7 auch erfolgreich

Jedoch war Portugal in der Vergangenheit auch ohne Ronaldo durchaus erfolgreich. So hat das Team seit 2014 kein Spiel mehr verloren, in dem Ronaldo nicht gespielt hat.

Im September 2020 gewann Portugal sogar mit 4:1 gegen Kroatien. Viele portugiesische Medien hielten es für die beste Leistung der vergangenen acht Jahre.

Eines ist klar: Ronaldo hat immer noch seine Weltklasse-Momente. Wie neulich erst im Trikot von Manchester United, als er drei Treffer erzielte und seine Mannschaft im Alleingang zum 3:2-Sieg gegen die Tottenham Hotspurs führte.

Rangnick setzt Ronaldo auf die Bank

Diese Momente werden allerdings seltener. United-Trainer Ralf Rangnick wechselt Ronaldo ab und zu aus oder setzt ihn zunächst auf die Ersatzbank.

In dieser Saison hat Ronaldo zwölf Tore in 24 Partien für die Red Devils erzielt. In der Champions League schoss er darüber hinaus sechs Treffer in sieben Begegnungen. Das Ausscheiden im Achtelfinale gegen Atletico Madrid konnte er trotzdem nicht verhindern. In beide Spielen blieb Ronaldo torlos.

Alles zur WM-Qualifikation auf SPORT1.de





