Formel 1: F1-Fahrer sollen Vorteil wieder abgeben - neue Richtlinien für Fahrstandards

F1-Titelkampf: So weit geht Verstappen

Schluss mit zu viel Risiko, so der FIA-Wunsch: Der Weltverband rückt der Formel 1 mit noch kurioseren Regeln zu Leibe.

Schluss also mit Vorteilen nach (zu) harten Duellen auf engstem Raum.

Kein Nutznießen mehr infolge (übermäßig) brenzlig-gefährlicher Manöver auf der Piste - oder zumindest gleich danach dann wieder ein freiwilliges Abtreten eines ebensolchen Trumpfs in der Formel 1.

Vorteil durch Rücksichtslosigkeit? Fahrer sollen Vorteil abgeben

Wie das Portal planetf1.com mit Verweis auf die BBC berichtet, heißt es in den neuen Richtlinien zur Rückgabe eines gewonnenen Vorteils konkret: „Wenn ein Fahrer zum Beispiel eine Schikane oder eine Kurve abkürzt, liegt es in seiner Verantwortung, den gewonnenen Vorteil klar zurückzugeben. Dazu kann es gehören, den Zeitvorteil zurückzugeben, um eine Position hinter den relevanten Fahrer zurückzufallen.“

Schwierigkeit dabei aber wohl in der Praxis: Eine solche Verantwortung zielt nun vor allem auf das Ermessen der Fahrer und Teams ab anstelle wie bisher allein die Rennleitung in die Pflicht zu nehmen.

Wozu das Ganze überhaupt? Die FIA, so planetf1.com weiter, habe sich angesichts der vielen Saison-Kollisionen und Unfälle dazu herausgefordert gefühlt, einer Häufung derartiger Vorfälle entgegenzuwirken.

Heftige Duelle zwischen Verstappen und Hamilton

Zu Erinnerung: Vor allem Max Verstappen und Lewis Hamilton hatten sich zuletzt auf der Strecke mehrfach erbittert bekämpft - heftige Zusammenstöße der WM-Kontrahenten inklusive, wie bei den Rennen in Silverstone, Monza, Interlagos und Jeddah.

Nun also der Wunsch nach defensiverem Fahren - wenngleich das schwer vorstellbar erscheint.

Man führe sich vor Augen, Verstappen hätte in der vergangenen Saison einfach so den Weg freigemacht und Hamilton passieren lassen bei dessen Überholmanöver in der vierten Runde beim Großen Preis von Sao Paulo.