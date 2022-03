LoL: So funktionieren die LEC-Playoffs! - Ein Guide für Einsteiger

Das Playoff-Format der LEC

Sechs Teams kommen in die Playoffs, die vier besten kommen in den oberen Turnierbaum, die zwei schlechtesten in den unteren. Das Team, das in der regulären Saison auf dem ersten Platz gelandet ist, darf wählen, ob sie gegen Platz 3 oder 4 spielen. Dieses Jahr hat Spitzenreiter Rogue sich für ein Match gegen das drittplatzierte Misfits Gaming entschieden, also tritt Platz 4 im zweiten Match des oberen Turnierbaums gegen Platz 2 an. Dort heißt es Fnatic gegen G2 Esports!