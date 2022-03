"Alternativlos": Furchner beendet Eishockey-Karriere

"Ich habe seit einigen Jahren mit Nervenproblemen, Empfindungsstörungen und anderen Problemen in meinen Unterschenkeln und Füßen zu kämpfen", berichtete Furchner, der bislang 1115 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bestritten und dabei 301 Tore erzielt hat: "Leider sind die Probleme in den letzten Wochen wieder wesentlich größer geworden und schränken mich immer mehr ein."