Wellbrock kann seine Titel bei der WM verteidigen

Nach dem Kurswechsel beim Weltverband FINA ist der Weg für die deutschen Schwimmer zur Weltmeisterschaft frei - zur Freude von Olympiasieger Florian Wellbrock. „Auf die WM in Budapest freue ich mich besonders, schließlich habe ich über die 1500 m Freistil einen Titel zu verteidigen“, sagte der Schwimmstar dem SID : „Und vielleicht schaffe ich es ja auch endlich mal, über die 800 m eine Medaille zu holen.“

Der Hintergrund: Das Bundesinnenministerium hatte die Sportverbände informiert, dass sie im Falle der Teilnahme an "Wettkämpfen mit Athletinnen und Athleten der Russischen Föderation und der Republik Belarus (...) nicht zuwendungsfähig" seien, also keine Gelder erhalten. Der DSV könne deshalb nicht an der WM teilnehmen, erklärte Präsident Marco Troll.