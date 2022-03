3. Liga: Saarbrücken will sich nach Türkgücü-Aus gegen Punktabzug wehren

Saarbrücken sieht sich „unverschuldet bestraft“

"Die sogenannten Insolvenzregeln, die nun zur Anwendung kommen, sind sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht untragbar und müssen geändert werden", schrieb Saarbrücken weiter in seiner Stellungnahme: "Es kann nicht sein, dass Klubs unverschuldet dafür bestraft werden, dass andere Vereine unter Aufsicht des DFB Misswirtschaft betrieben haben."