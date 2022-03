Formel 1: "Jahrelang kopiert" - Jacques Villeneuve kritisiert Vettel-Team Aston Martin hart

Für Aston Martin kommt es in der neuen Formel-1-Saison bislang knüppeldick. Sebastian Vettel ist mit Corona infiziert und droht auch das zweite Rennen in Saudi-Arabien zu verpassen.

Villeneuve und Schumacher kritisieren Aston Martin

Am Sonntag hatte auch Ralf Schumacher kein gutes Haar an Aston Martin gelassen. „Das Auto ist - so hört man - eine Katastrophe. Das muss alles können, was man nicht braucht“, sagte der Ex-Formel-1-Pilot im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 und ergänzte: „Und hinzukommt, dass scheinbar der Teambesitzer (Lawrence Stroll, Anm. d. Red.) mittlerweile auch mit in den Meetings sitzt und sich äußert, wie die Dinge zu laufen haben. Wenn das so ist, dann wird es wirklich sehr kompliziert.“