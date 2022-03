WM-Qualifikation, Playoffs: Gareth Bale gegen Österreich fit - spanische Medien spotten wegen Clásico

Beißender Spott für Bale

Während Bale für sein Heimatland seit jeher Feuer und Flamme ist, hat das Verhältnis mit Real in den vergangenen Jahren immer mehr gelitten. Dass Bale bei den Königlichen kaum noch eingesetzt wurde, lag nur teilweise an seiner prallvollen Verletzungsakte.

Bale: „Wird eines der größten Spiele“

In der laufenden Saison stehen mickrige 270 Minuten Einsatzzeit auf seinem Blatt, samt einem Treffer und zweier Gelben Karten. Auch in den Jahren davor, inklusive der Leihe zu Tottenham Hotspur, waren Bales Leistungen nicht mehr annähernd so stark wie zu seiner Blütezeit zwischen 2016 und 2018, als er mit Real drei Mal in Folge die Champions League gewann. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)