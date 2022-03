"Flankenwunder" Raum spricht bei DFB-Team über sein Vorbild

Auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft will „Flankenwunder“ David Raum mit seinen Hereingaben nicht lange fackeln. „Wegen meiner Flanken habe ich es ja hierher geschafft“, sagte der Hoffenheimer am Donnerstag im DFB-Quartier.

Einen klassischen Mittelstürmer im Stile eines Robert Lewandowski gibt es in der DFB-Elf zwar nicht, aber "ich werde die Flanken einfach reinbringen", meinte Raum, "irgendeiner wird die schon reinmachen".

Er dürfte in seinem Heimspiel in Sinsheim am Samstag (20.45 Uhr) gegen Israel als Linksverteidiger gesetzt sein. „Das ist ein besonderes Spiel für mich. Wenn ich zum Einsatz käme, wäre es umso schöner“, sagte der 23-Jährige.