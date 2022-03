"Es ist großartig": Christian Eriksen zurück beim dänischen Team

Christian Eriksen hat 285 Tage nach seinem Herzstillstand bei der EM-Endrunde wieder mit der dänischen Fußball-Nationalmannschaft trainiert. „Natürlich weckt das viele Erinnerungen an früher, aber es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen“, sagte der 30-Jährige in einer Medienrunde nach seiner ersten Einheit: „Es ist großartig, wieder dabei zu sein und mitzumachen.“