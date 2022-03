Bundesliga: Bochum vs. Gladbach wird nach Bierbecher-Skandal für 2:0 Gäste gewertet

Becherwurf-Skandal: So kam es zum Spielabbruch in Bochum

Die Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach, die am vergangenen Freitag beim Stand von 0:2 abgebrochen worden war, wird mit diesem Ergebnis und drei Punkten für die Gäste gewertet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Das gab der DFB am Donnerstag offiziell bekannt. Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann war von einem Bierbecher getroffen worden.

Bochum droht weiter Ungemach

Der DFB kündigte darüber hinaus an: „Über etwaige Sanktionen gegen den VfL Bochum wegen des den Spielabbruch auslösenden Vorfalls wird das DFB-Sportgericht nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss zu einem späteren Zeitpunkt gesondert entscheiden.“

Das Spiel des 27. Spieltags war in der 68. Minute unterbrochen worden, nachdem Gittelmann einen durch einen Bochum-Fan geworfenen Becher am Hinterkopf getroffen worden war. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Die Bochumer Polizei hatte am Montag einen Tatverdächtigen ermittelt und zur Sache verhört. Laut einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums hatte sich der 38-jährige Bochumer aber „im Zuge der Vernehmung nicht zur Sache eingelassen“.

In der Bundesliga-Historie war es der achte Spielabbruch. Letztmals hatte es am 1. April 2011 beim Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04, als Schiedsrichterassistent Thorsten Schiffner von einem Bierbecher am Kopf getroffen, einen Spielabbruch gegeben.