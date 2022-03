Mesut Özil bei Fenerbahce Istanbul suspendiert

Wie sein Klub Fenerbahce am Donnerstag mitteilte, wurde der ehemalige deutsche Nationalspieler mit sofortiger Wirkung aus dem Kader des Istanbuler Traditionsklubs gestrichen.

Özil war im Januar 2021 vom FC Arsenal in die Türkei gewechselt. In dieser Spielzeit kommt der 33-Jahre alte Mittelfeldspieler auf elf Torbeteiligungen in 26 Partien.