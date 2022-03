Anzeige

DFB-PK LIVE: David Raum & Julian Weigl über ihre WM-Chancen und das Spiel gegen Israel Weigl: Bundesliga sehr interessant

Deshalb ist Weigls Comeback nicht wirklich überraschend

SPORT1

Auf der Pressekonferenz des DFB nahmen am Donnerstag David Raum und Julian Weigl Platz. Die beiden DFB-Kicker gelten als Außenseiter im Kampf um ein WM-Ticket.

Mit David Raum und Julian Weigl standen am Donnerstagmittag die nächsten beiden Nationalspieler in einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Vor dem Testspiel gegen Israel am Samstag (Deutschland - Israel, Sa. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) schätzten die beiden DFB-Spieler ihre Chancen auf eines der begehrten WM-Tickets für Katar ein.

Der Hoffenheimer Raum hatte sein Länderspieldebüt am 5. September beim 6:0 gegen Armenien gegeben, zwei weitere Einsätze kamen bislang dazu. Seine makellose Bilanz: Drei Siege, 14:1 Tore. Weigl, der mit Benfica Lissabon überraschend ins Viertelfinale der Champions League gestoßen ist, kommt bislang auf fünf Länderspiele - sein letztes ist allerdings schon fünf Jahre her.

Anzeige

Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Das war die letzte Frage +++

Julian Weigl wird entlassen und darf zum Mittagessen. Falls auch Sie noch nichts gegessen haben: Guten Appetit!

+++ Rückkehr in die Bundesliga? +++

Natürlich ist die Bundesliga für mich immer sehr interessant. Aber zunächst ist es wichtiger, die Saison zu Ende zu spielen. Ich überlege im Sommer immer mit der Familie, was der nächste Schritt sein könnte. Aber ich fühle mich sehr wohl in Lissabon.

+++ Frage nach den DFB-Erfolgen unter Flick +++

Die Mannschaft hat neuen Elan und neue Ideen. Man hat gesehen, dass sich Dinge entwickeln, deswegen wurde so erfolgreich gespielt.

+++ Popularität in Portugal +++

Es kommt mir zugute, dass ich meistens die Maske trage. Zusammen mit einer Sonnenbrille erkennt mich niemand. Die Leute sind fußballverrückt, aber sie verstehen auch, dass man zum Beispiel an einem Spielplatz seine Ruhe haben will.

+++ Vergleich Bundesliga vs. Portugal +++

Dass es ein Rückschritt sein soll, war für mich kein Thema. Ich wusste, dass man mit Benfica national immer um Titel spielt und auch international für Aufsehen sorgen kann. Ich konnte aber die Leute verstehen, die sagten, dass sie nicht verstehen konnten, dass ich von Dortmund nach Portugal gegangen bin. In Portugal gibt es ein Gefälle zwischen den Top-5 und den anderen Teams.

+++ Passrekord in der Bundesliga +++

Den Rekord habe ich meinem großen Vorbild Xabi Alonso abgenommen, das macht mich stolz. Es ist aber nicht das Allerwichtigste. Wichtiger ist, dass ich vorangehe und die Bälle fordere.

Anzeige

+++ Benfica oder DFB-Team; Was ist wichtiger? +++

Mir ist meinem Verein sehr wichtig, aber die Nationalmannschaft natürlich auch. Ich will das nicht gewichten. Dass in Lissabon nicht alle Englisch sprechen, hat geholfen, dass ich mich beim Portugiesisch-Lernen richtig reingekniet habe. Mittlerweile kann ich es schon ganz gut.

+++ Wie sieht das genau aus? +++

Ich versuche, Flicks Konzept anzunehmen und fordere die Bälle im Training. Ich will ihm zeigen, dass ich eine Option sein kann und dass ich meine Leistung abrufen kann. Dass ich in der Champions League noch dabei bin, hilft mir natürlich.

+++ Wie wollen Sie Flick überzeugen? +++

Ich hoffe auf Einsatzminuten, um mich zeigen zu können. Ich versuche dann, bei mir zu bleiben. Ich mache mich nicht verrückt, sondern versuche mit meinem Spiel der Mannschaft zu helfe.

+++ Frage nach dem Gegner Israel +++

Wir analysieren erst heute Abend den Gegner, deswegen kann ich noch nichts Genaues dazu sagen.

+++ Erste Reaktion nach Flicks Anruf +++

Ich war gerade bei einem Teamkollegen, als der Anruf kam. Ich konnte es erst nicht glauben, als ich die Nummer sah. Dann bin ich erstmal um die Ecke gegangen und habe versucht zurückzurufen. Dann haben ich meine Frau und die Eltern angerufen.

+++ Im deutschen Fokus? +++

In Portugal ist der Fokus auf Benfica sehr groß. Ich hoffe, dass man auch in Deutschland wahrnimmt, was ich mache. Da haben die CL-Erfolge geholfen. Beim Toreschießen klappt es besser, ich habe schon drei Mal getroffen. Trotzdem sehe ich beim Jubel immer überrascht aus und schreie die Freude heraus.

+++ Haben Sie sich verändert? +++

Ich bin reifer und erwachsener geworden, auch mit dem Schritt ins Ausland. Ich habe körperlich zugelegt. Meine Stärken sind aber immer noch im Spielaufbau, ein klarer Sechser.

+++ Fliegender Wechsel zu Julian Weigl +++

Ich habe nicht unbedingt mit der Nominierung gerechnet. Ich habe es zwar gehofft, aber es war eine Überraschung. Ich habe mich gefreut, die Jungs zu sehen. Entsprechend bin ich mit viel positiver Energie angereist.

Anzeige

+++ Vorbild Linksverteidiger?

Andrew Robertson von Liverpool gefällt mir sehr. Er ist so ein Spieler, an dem ich mich orientiert habe. ich versuche aber auch meinen eigene Spielstil zu finden und ihn vielleicht zu überholen.

+++ Orientieren Sie sich außerhalb an den Superstars wie Ronaldo? +++

Ich mache seit längerer Zeit Yoga. ich war länger verletzungsfrei, das ist wichtig. Man muss nicht immer auf Süßigkeiten verzichten, man darf sich auch manchmal belohnen.

+++ Was wird jetzt wichtig sein? +++

Es ist wichtig, das Level zu halten. Man probiert, fit zu bleiben. Immer Schritt für Schritt sich zu verbessern, ist die Devise. Mit Hoffenheim will ich in die europäischen Wettbewerbe.

+++ Frage zu Bundestrainer Flick +++

In jeder Trainingseinheit verlangt Flick immer mehr, wir versuchen als Mannschaft zu reifen. Jetzt kommen immer namhaftere Gegner.

+++ Frage nach den drei Linksverteidigern +++

Wir (Raum, Gosens, Günter, d. R.) sind alle drei offensiv ausgerichtet. Wir zeigen uns sehr gut in unseren Vereinen. Unsere Aufgabe wird sein, es dem Bundestrainer so schwer wie möglich zu machen.

+++ Wie sieht er Gegner Israel und Dabbur? +++

Er ist ein sehr guter Techniker, er hat mir erzählt, dass es viele gute junge Spieler in Israel gibt. Ich freue mich, ihn heute Abend zu treffen.

+++ Hoffenheim als Ausbildungsklub? +++

Hoffenheim hat mir die Chance gegeben. Ich fühle mich pudelwohl, man hat seine Ruhe. Ich kann mich dort sehr gut entwickeln. Der Sprung aus der 2. Liga ging schnell. Mit der U21 die EM zu gewinnen, dann noch zu Olympia. Das alles hätte ich mir nicht träumen lassen. Ich probiere, auf dieser Erfolgswelle zu schwimmen.

+++ Wie ist der Konkurrenzkampf mit Gosens und Günther? +++

Robin Gosens hat sich zurückgekämpft aus einer Verletzung, hat den Verein gewechselt, auch Günni (Christian Günter) ist stark. Man wird sehen, auf wen Flick setzt.

Anzeige

+++ U21-Spieler bei der A-Elf +++

Es ist eine Auszeichnung für die U21, dass Spieler es auch in den A-Kader schaffen. Mir hat die U21 auch viel gebracht. Dass weinige Spieler es in die A-Mannschaft geschafft zu haben, ist super. Ich glaube, dass ich es auch durch meine Flanken in diesen Kreis geschafft habe. ich spiel so, wie es der Bundestrainer es von mir verlangt.

+++ Besonderes Spiel gegen Israel? +++

Ja, weil es in meinem Heimstadion stattfindet. Und ich spiele gegen meinen Teamkollegen Dabbur, das ist auch etwas Besonderes.

+++ Es geht los +++

David Raum macht den Anfang und wartet auf die erste Frage.

+++ Flick wollte Weigl live sehen +++

Hansi Flick hat sich bereits über Rückkehrer Weigl geäußert. „Julian war lange nicht dabei. Wir wissen, was er kann, aber wir wollen ihn auch mal live sehen“, erklärte der Bundestrainer.

+++ Herzlich Willkommen +++

Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes vor dem Länderspiel gegen Israel am Samstagabend. Ab 13 Uhr stehen die Nationalspieler Julian Weigl und David Raum Rede und Antwort.