Bundesliga-Relegation am 19. und 23. Mai

Die Relegationsspiele zur Fußball-Bundesliga finden am 19. Mai und 23. Mai statt. Dies gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt.

Das Hinspiel in der Zweitliga-Relegation zwischen dem Dritten der 3. Liga und dem 16. der 2. Liga findet am 20. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) statt. Am 24. Mai (20.30/Sky und Sat.1) hat der Zweitligist Heimrecht.