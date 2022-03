Sturm nimmt Ausscheidungskampft ernst

„Ich fühle mich sehr gut. Alles ist sehr gut verlaufen“, sagte der 43-Jährige am Donnerstag in Dortmund. An gleicher Stelle trifft der Leverkusener am Samstag (22.00 Uhr/Bild TV) im WM-Ausscheidungskampf des Verbandes IBO im Supermittelgewicht auf den Ungarn Istvan Szili (39).