Edebali macht bei Sea Devils weiter: "Unerledigte Geschäfte" Star-Spieler bleibt Hamburg treu

Edebali bleibt bei den Sea Devils © European League of Football (ELF)/European League of Football (ELF)/European League of Football (ELF)

SID

Der frühere NFL-Profi Kasim Edebali bleibt den Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) erhalten.

Der 32 Jahre alte Starspieler hat den Vertrag beim Klub aus seiner Heimatstadt verlängert. Der Defensive End war zur Premierensaison der ELF im Vorjahr von den USA nach Hamburg zurückgekehrt.

"Es gibt unerledigte Geschäfte", sagte Edebali, der Ende September mit den Sea Devils im Finale knapp an Frankfurt Galaxy gescheitert war (30:32). "Ich denke, niemand in der gesamten Organisation braucht zusätzliche Motivation, wenn man sich an das Gefühl erinnert, das wir letztes Jahr vom Platz mitgenommen haben."

