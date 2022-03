"Fußball für Besserwisser": Sport1 mit neuem Quizformat

Thomas Helmer tritt bei neuem Sport1-Quiz an © FIRO/FIRO/SID

Der TV-Sender Sport1 bringt das Quizformat "Fußball für Besserwisser" an den Start.

Der TV-Sender Sport1 bringt das Quizformat "Fußball für Besserwisser" an den Start. Am kommenden Montag (28. März) gibt es ab 20.15 Uhr die Premiere der Zwei-Stunden-Sendung.

Vier Zweier-Teams sind beteiligt: Thomas Helmer, Europameister von 1996 und Ex-Bayern- und BVB-Star, geht mit Gladbachs Stadionsprecher Torsten Knippertz an den Start. Die früheren Bayern-Profis Mario Basler und Markus Babbel bilden ein weiteres Gespann, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer und Hartwig Thöne arbeiten zusammen. Comedian Matze Knop versucht, mit Ex-Werder-Star Thorsten Legat sein Wissen zu bündeln.

Die Sendung läuft während der Länderspielpause in der Prime Time am Montagabend, den normalerweise die Top-Ten-Show "Herrlich verrückte Bundesliga" belegt. Weitere Quiz-Folgen sind in Planung.