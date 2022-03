SPORT1 bringt neues Quizformat an den Start: „Fußball für Besserwisser“ am Montag ab 20:15 Uhr im Free-TV

Ismaning, 24. März 2022 – Acht Fußballverrückte, sechs Jahrzehnte Bundesliga-Geschichte und Tausende von Fragen: SPORT1 unterhält die Fans während der Länderspielpause am Montag, 28. März, ab 20:15 Uhr mit dem neuen Quizformat „Fußball für Besserwisser“. Welche Folge hatte der legendäre Tonnen-Tritt für Jürgen Klinsmann? Welches Kuriosum hängt mit dem Hundebiss in den Hintern von Friedel Rausch zusammen? Und welches Detail von Erling Haalands ersten Karriereschritten ist kaum jemandem bekannt? Über Fragen wie diese rätseln in „Fußball für Besserwisser“ vier Zweier-Teams: Thomas Helmer, Europameister von 1996 und Ex-Bayern- und BVB-Star, geht mit Gladbachs Stadionsprecher Torsten Knippertz an den Start, die früheren Bayern-Profis Mario Basler und Markus Babbel bilden ein Team, Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer und Hartwig Thöne arbeiten zusammen und Comedian Matze Knop versucht mit Ex-Werder-Star Thorsten Legat sein Wissen zu bündeln.

In dem neuen zweistündigen Format ist geballte Fußballexpertise von Nöten, um die meisten Punkte einzusammeln und am Ende als Quizkönig zu jubeln. Auch wenn es laut Peter Neururer keine Gegner, sondern „nur Opfer“ gibt, und Torsten Knippertz vorab in bester „Kaiser Franz“-Manier tönt: „Geht‘s raus und gewinnt das Quiz“, haben alle prominenten Duos an den Fragen gehörig zu knabbern. „Fußball für Besserwisser“ läuft während der Länderspielpause auf dem Primetime-Slot am Montagabend, den normalerweise die Top-Ten-Show „Herrlich verrückte Bundesliga“ belegt. Weitere Quiz-Folgen sind in Planung.