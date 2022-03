Medien: Juve will Jorginho zurück in die Serie A holen

Juventus Turin will Jorginho verpflichten © AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin will Europas Fußballer des Jahres Jorginho zurück in die Serie A holen. Laut Gazzetta dello Sport möchte die Alte Dame den Star von Champions-League-Sieger FC Chelsea mit einem Vier-Jahres-Vertrag und einem Gehalt von sechs Millionen Euro per annum ködern.