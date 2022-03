Ukraine-Krieg: Trauer um Turn-Hoffnung! Elfjährige Katya Dyachenko stirbt bei Bombenangriff in Mariupol

Der Krieg in der Ukraine fordert täglich neue Opfer, am Mittwoch machte nun das traurige Schicksal der Turnerin Katya Dyachenko die Runde.

Wie sowohl das ukrainische Außenministerium als auch die Abgeordnete Anna Purtova in den sozialen Netzwerken berichteten, soll die Elfjährige bei einem Bombenangriff in Mariupol in den Trümmern ihres Hauses ums Leben gekommen sein. (BERICHT: Russischem Skandalturner droht lange Sperre)