3. Liga: Aus für Türkgücü München fix - Chaos in der Tabelle

Das letzte Spiel von Türkgücü München in der 3. Liga

Schluss für Türkgücü München - das Chaos in der 3. Liga ist perfekt!

„Die zu erwartenden Einnahmen aus dem Spielbetrieb bis Saisonende können die laufenden Kosten bei weitem nicht decken“, erklärte Geschäftsführer Max Kothny in einer Pressemitteilung und bedauert: „Trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Wochen konnte leider kein neuer Investor gefunden werden.“

Am Donnerstag informierten der Klub und der Insolvenzverwalter nach übereinstimmenden Medienberichten auf einer Betriebsversammlung die Mannschaft und die Angestellten über das Aus. Ab dem 1. April kann der Verein die Gehälter der rund 40 Mitarbeiter nicht mehr bezahlen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

Türkgücü-Aus: Chaos in der Tabelle

Das hat massive Auswirkungen auf den Aufstiegskampf. So hat der 1. FC Saarbrücken (zwei Siegen gegen Türkgücü) nun sechs Punkte weniger auf dem Konto, während der TSV 1860 München (eine Niederlage, ein Remis) nur einen Punkt einbüßt.

Suche nach Investor schlägt fehl

„Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hat. Das hat auch potenzielle Geldgeber beeindruckt, die jedoch schlussendlich durch das hohe Risiko eines Abstiegs in Folge des drohenden Punktabzugs abgeschreckt wurden“, erklärte Kothny.

Ob, und wenn ja in welcher Liga, es mit dem Verein in der Saison 2022/23 weitergehen wird, soll sich in den kommenden Wochen entscheiden.