Ex-Weltfußballerin Ada Hegerberg zurück in Norwegens Nationalteam

Die ehemalige Weltfußballerin Ada Hegerberg gibt nach fast fünf Jahren Pause ihr Comeback in der norwegischen Nationalmannschaft.

„Ich freue mich, dass ich zum Team zurückkehren und mit ihm einen neuen Abschnitt beginnen kann“, sagte die erste Ballon-d‘Or-Gewinnerin (2018) in einem Statement.

Hegerberg (26) hatte sich nach der EM 2017 aus dem Nationalteam zurückgezogen und dabei als Grund die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen bei den vom Verband NFF gezahlten Prämien angeführt. "Ich habe 2017 eine Entscheidung getroffen, die ich nicht bereue. Aber ich hatte in den letzten zwei Jahren viel Zeit, um über viele Aspekte meines Lebens nachzudenken", betonte die Stürmerin des französischen Rekordmeisters Olympique Lyon.

Verband kämpfte um Hegerberg-Comeback

Hegerberg, die zwischen 2013 und 2014 für Turbine Potsdam in der Bundesliga aktiv war, hatte im Oktober vergangenen Jahres nach einer fast zwei Jahre andauernden Knieverletzung ihr Comeback für Lyon gegeben. Mit Olympique gewann sie von 2016 bis 2020 fünfmal in Folge die Champions League. Zudem ist Hegerberg mit 56 Treffern Rekordtorschützin in der Königsklasse.