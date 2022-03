FC Bayern: Hat Thomas Müller eine Zukunft beim Rekordmeister? FCB-Star mit klarer Vorstellung

Vierte WM: So will Müller wieder Weltmeister werden

Eine Floskel, auf die Müller auch am Mittwoch im Lager der Nationalmannschaft in Neu-Isenburg zurückgriff. Doch angesprochen auf seine Vorstellungen für seine restliche Karriere, kam der Routinier aus der Deckung und wurde ungewohnt konkret.

„Ich habe für mich mal so im Kopf gehabt, bis 2025 auf Top-Niveau zu spielen, und so fühlt es sich auch im Moment an“, teilte Müller mit. Dann wäre er 35! Für Hansi Flick kein Problem, der Bundestrainer setzt voll auf ihn. Aber auch für den FC Bayern?

„Mein Vertrag läuft bis 2023. Deswegen muss man sehen, was wir da machen“, so Müller. Fakt ist: Die Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic haben sich mit ihm und seinem Berater bisher noch nicht im Detail über eine Verlängerung unterhalten.

Gespräche über Zukunft von Müller laufen

Nach SPORT1 -Informationen diskutieren die Bayern-Bosse intern schon länger über die Personalie Müller. Sie wollen den Führungsspieler ebenso wie Manuel Neuer und Robert Lewandowski halten, zumal dieser neben seiner sportlichen Wichtigkeit auch als Persönlichkeit in der Kabine geschätzt wird und zu den populärsten Akteuren in Übersee-Märkten wie Asien zählt.

Müller hat eine klare Vorstellung

„Ich habe schon einen gewissen Anspruch an mich selbst“, stellte der 110-malige Nationalspieler selbst klar, gab zugleich aber auch zu verstehen, dass er keine Last sein wolle – weder für die Bayern noch für die Nationalelf: „Solange ich in gewissen Situationen das Zünglein an der Waage sein kann, habe ich auf jeden Fall Lust, Fußball zu spielen.“