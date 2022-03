Anzeige

Irving vor Heimdebüt: Impfpflicht soll in New York fallen

Die Impflicht für Profisportler in New York City soll noch am Donnerstag fallen.

Die Impflicht für Profisportler in New York City soll noch am Donnerstag fallen. Damit könnte Basketballstar Kyrie Irving am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison in einem Heimspiel für die Brookyln Nets auflaufen. Der NBA-Champion von 2016 hat als Impfgegner bislang auf die Corona-Spritze verzichtet.

US-Medien wie The Athletic und ESPN berichten unabhängig, dass Bürgermeister Eric Adams die Vorschrift kippen werde. Damit könnten auch die ungeimpften Spieler in Reihen der New York Yankees und New York Mets beim verschobenen Auftakt der Major League Baseball (MLB) im April zu Hause auflaufen.

Die Nets können Irving gut gebrauchen, derzeit ist das Team im Osten nur Achter, die direkte Qualifikation für das Play-off-Achtelfinale ist in Gefahr. Der 30-Jährige, der derzeit nur auswärts spielen darf, steht bei einem Saisonschnitt von 27,7 Punkten.

Wegen seiner Verweigerung der Corona-Impfung hatte Irving zu Saisonbeginn im Kader des Klubs gefehlt. Später hatten ihn die Nets als "Teilzeitkraft" zurückgeholt, Anfang Januar gab er sein Debüt.