Halstenberg hat WM noch nicht abgeschrieben und will bei Leipzig bleiben

Nationalspieler Marcel Halstenberg hat seine Teilnahme an der WM in Katar noch nicht abgeschrieben.

Halstenberg fehlt im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Länderspiele am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden. Nach langer Leidenszeit mit privaten Schicksalsschlägen, Knöchelproblemen und einer Knie-Operation hat er erst am 2. März nach einem Dreivierteljahr Pause sein Comeback gegeben.