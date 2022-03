Anzeige

Wettlauf mit der Zeit für Sebastian Vettel! Auch Einsatz beim Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien in Gefahr Vettel bangt um Start

Desaster bei Aston Martin: "Schlimmer geht kaum noch"

Sebastian Vettel könnte auch das zweite Rennen der Formel-1-Saison in Saudi-Arabien verpassen. Noch fehlt ein negativer Test.

Es wird eng für Sebastian Vettel!

Der Aston-Martin-Pilot muss auch um einen Einsatz im zweiten Rennen der Formel-1-Saison am kommenden Sonntag in Saudi-Arabien bangen. (Formel 1: Großer Preis in Saudi-Arabien am Sonntag ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Wie sein Team am Donnerstagmorgen mitteilte, fielen bislang alle Covid-Tests positiv aus, weshalb der 34-Jährige Stand jetzt nicht zur Verfügung steht.

Letzte Chance zur Freitestung besteht demnach am frühen Freitagmorgen. Um 17 Uhr hat der viermalige Weltmeister den ersten verpflichtenden Termin an der Strecke in Jeddah.

Hülkenberg steht als Vettel-Ersatz bereit

Bis dahin müsste er eingeflogen werden, denn er verbringt seine Quarantäne daheim. Das zweite Training steht um 18 Uhr an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Vettel hatte wegen einer Coronainfektion bereits den Saisonauftakt in Bahrain verpasst. Für ihn war Nico Hülkenberg eingesprungen, der auch als Ersatzfahrer für den Grand Prix von Saudi-Arabien bereitsteht. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Der 34-Jährige war in Bahrain vor einer Woche 17. geworden. Für die Strecke in Jeddah hat er laut RTL bereits am Simulator trainiert.

2021 war die Formel 1 erstmals in dem Wüstenstaat gefahren.

