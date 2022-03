Irrer Flug bei AEW Dynamite: Jeff Hardy bringt zurück, was Fans vermisst hatten

Wrestling-Legende Jeff Hardy ist endgültig angekommen beim neuen Arbeitgeber - und hat zurückgebracht, was seine Fans zuletzt auch bei WWE vermisst hatten.

Swanton Bomb von Jeff Hardy krönt wildes Match

Die bei AEW reformierten Hardys - Jeff und sein älterer Bruder Matt Hardy - taten sich bei Dynamite mit Legende Sting und Youngster Darby Allin zusammen, sie trafen auf die Gruppierung Andrade Family Office, vertreten durch die vorher mit Matt verbundenen Teams Private Party und The Butcher & The Blade.

Nach Jeffs Swanton Bomb auf Butcher und Blade verlagerte sich der Kampf am Ende wieder in den Ring, wo Sting und Matt den beiden Private-Party-Mitgliedern zeitgleich ihre Spezialaktionen Scorpion Death Drop und Twist of Fate verpassten und sie jeweils pinnten.